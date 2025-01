Andebol/Mundial: Portugal defronta Noruega com os olhos nos quartos de final

Portugal, já apurado para a ‘main round’ do Mundial de andebol, defronta hoje a coanfitriã Noruega no fecho do Grupo E, em Oslo, pelas 20H30 (19H30 em Lisboa), numa partida de crucial importância rumo aos quartos de final.

Com duas vitórias em dois jogos, frente a Estados Unidos (30-21) e Brasil (30-26) – esta última ‘arrancada a ferros’ na segunda parte –, a seleção lusa está a um triunfo de terminar invicta e passar à fase seguinte com o máximo de pontos (quatro).

Na próxima fase, o grupo dos ‘herois do mar’ cruza com o F, da Suécia, Espanha, Chile e Japão, pelo que, para a passagem aos quartos de final, ao alcance dos dois primeiros, todos os pontos são preciosos.

Apesar de favorita no Grupo E, devido ao estatuto de anfitriã e ao saldo favorável com as restantes seleções, a Noruega acabou por perder surpreendentemente na estreia, frente ao Brasil (29-26), e o máximo que consegue é levar dois pontos.

Em 2024, nos dois encontros que disputaram, Portugal venceu a Noruega no campeonato da Europa, por 37-32, na Alemanha, mas perdeu por 32-28 no torneio pré-olímpico, que decorreu na Hungria, acabando eliminado do torneio de Paris2024.

A única vez que Portugal e Noruega se defrontaram em fases finais de campeonatos do Mundo aconteceu em 2021, no Egito, no regresso luso à competição após quase duas décadas de ausência, e os escandinavos venceram por 29-28 na ‘main round’.