diario as beiras
Coimbra

ANAFRE quer competências da proteção civil para as freguesias

21 de março de 2026 às 15 h00
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Fotografia: Pedro Filipe Ramos

O presidente da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE), Francisco Brito, pediu ontem que as juntas e as uniões de freguesia tenham competências na proteção civil.

No período aberto aos jornalistas da reunião do conselho diretivo da ANAFRE, que decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Coimbra, Francisco Brito realçou a necessidade das juntas terem mais poderes nesta área.

“A ANAFRE defende que devem ser reconhecidas competências formais da proteção civil às freguesias. Não queremos ser apenas colaboradores informais, exigimos o respaldo legal para que a primeira intervenção já realizada no terreno seja efetivamente reconhecida”, começou por dizer o presidente da ANAFRE, que alertou para o atual “vazio legal”.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

António Cerca Martins

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