Anadia consigna requalificação e ampliação de Centro de Saúde de Sangalhos

A empreitada de requalificação e ampliação do Centro de Saúde de Sangalhos, no concelho de Anadia, foi consignada por mais de meio milhão de euros, devendo as obras avançar “em breve”, revelou hoje a Câmara Municipal.

De acordo com a Câmara Municipal de Anadia, o auto de consignação da empreitada de requalificação e ampliação de Centro de Saúde de Sangalhos foi assinado na segunda-feira.

“A intervenção foi adjudicada à empresa Revilaf Construction SA, pelo montante de cerca de 550 mil euros, com um prazo de execução de oito meses”, referiu.

Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, esta autarquia do distrito de Aveiro informou que o edifício será alvo de intervenção ao nível da cobertura, caixilharias, eficiência energética, climatização e espaços exteriores.

Com estas obras, as instalações ficarão dotadas “de meios físicos, tecnológicos e humanos satisfatórios, para que se possa proporcionar uma resposta adequada ao desempenho da missão e de qualidade nos cuidados prestados”.

No decorrer da empreitada, os serviços de saúde irão funcionar, provisoriamente, no edifício dos antigos CTT, na rua do Comércio, que está a ser alvo de adaptação e melhoramentos.

No início de agosto, a presidente da Câmara Municipal de Anadia, Teresa Cardoso, tinha indicado que as obras de adaptação e melhoramentos do edifício dos antigos CTT rondariam os 65 mil euros.