Anadia com 24 postos de carregamento para veículos elétricos

Com o objetivo de promover a mobilidade sustentável, por forma a reduzir a pegada carbónica, em linha com os objetivos nacionais e europeus, o concelho de Anadia tem vindo a expandir a sua rede de postos de carregamento para veículos elétricos.

O concelho de Anadia passa agora a contar com 24 pontos de carregamento instalados em áreas estratégicas, núcleos urbanos, ruas principais, zonas industriais, espaços comerciais e zonas residenciais, como são os casos do Parque Urbano de Anadia, Zona Industrial do Paraimo (Sangalhos), Vilarinho do Bairro, Zona Industrial de Amoreira da Gândara, Tamengos, Avelãs de Caminho, Fogueira (Sangalhos), Anadia, Zona Industrial do Vale Salgueiro (Alféloas- Anadia), Moita e Centro de Alto Rendimento (Sangalhos), entre outros.

Pretende-se, desta forma, que Anadia seja um território mais amigo do ambiente, garantindo o acesso fácil e conveniente a pontos de carregamento, incentivando assim a adoção de veículos elétricos por parte dos munícipes e empresas.

O Vereador da Câmara Municipal de Anadia, Lino Pintado, com o Pelouro do Ambiente, congratula-se com esta expansão dos pontos de carregamento que vai assim “ao encontro da política de incremento e apoio à mobilidade suave que temos vindo a desenvolver ao longo destes anos”.