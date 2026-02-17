diario as beiras
Figueira da Foz

Anabela Tabaçó renuncia ao mandato

17 de fevereiro de 2026 às 08 h39
Arquivo/Jot'Alves

A vice-presidente da Câmara da Figueira da Foz, como adiantou ontem o DIÁRIO AS BEIRAS em primeira mão na edição online, renunciou ao mandato invocando motivos pessoais, segundo o presidente, Santana Lopes, disse a este jornal.

Anabela Tabaçó foi ontem substituída por João Martins, que ocupava o sétimo lugar na lista da coligação FAP, liderada por Santana Lopes, que deverá assumir pelo menos o pelouro do Urbanismo, que já fora tutelado pela ex-número dois do executivo camarário. O novo autarca chefiava a Divisão de Planeamento da Câmara da Figueira da Foz.

“Quero agradecer todo o trabalho desenvolvido [pela ex-vereadora Anabela Tabaçó] ao longo destes quatro anos e meio e toda a sua dedicação. Nomeadamente, na principal responsabilidade que lhe entreguei, que foi o pelouro financeiro do município”, declarou ao DIÁRIO AS BEIRAS o presidente da Câmara da Figueira da Foz.

Anabela Tabaçó invocou que “as circunstâncias da vida pessoal exigem dedicação total”, afirmou ainda Santana Lopes. Apesar das tentativas, não foi possível recolher declarações da ex-vereadora.

Autoria de:

Jot'Alves

