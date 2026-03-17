diario as beiras
Coimbra

Ana Margarida de Carvalho vence Prémio Literário Fundação Inês de Castro

17 de março de 2026 às 11 h00
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A escritora Ana Margarida de Carvalho é a vencedora da 19.ª edição do Prémio Literário Fundação Inês de Castro, enquanto Rentes de Carvalho foi distinguido com o prémio de Tributo Consagração, anunciou hoje a organização.

Em comunicado, a fundação que dá nome ao galardão revelou que Ana Margarida de Carvalho foi premiada pelo livro “A chuva que lança a areia do Saara”, lançado em 2025.

O júri do prémio foi composto por José Carlos Seabra Pereira, que presidiu, Isabel Pires de Lima, Isabel Lucas, Mário Cláudio e António Carlos Cortez.

A cerimónia de entrega dos prémios vai acontecer no dia 28, na Quinta das Lágrimas, em Coimbra.

| Pode ler mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

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