Ana Abrunhosa reafirma ser candidata à Câmara Municipal de Coimbra

“Sou candidata. Mantenho-me candidata”, assegurou ao DIÁRIO AS BEIRAS Ana Abrunhosa. A antiga ministra desmente, assim, algumas notícias vindas público (e publicações nas redes sociais) de que existirá um clima de rutura entre a candidata à Câmara de Coimbra e a liderança concelhia do PS.

“A constituição das listas gera sempre alguma tensão – sobretudo quando se trata de uma coligação –, mas isso é absolutamente normal. Estou de corpo e alma nesta candidatura”, garantiu a antiga ministra da Coesão Territorial.

Já o líder concelhio do PS/Coimbra lembrou que a escolha de Ana Abrunhosa foi uma decisão aprovada por larga maioria pela Comissão Política Concelhia do PS de Coimbra, “com 50 votos a favor, uma abstenção um voto contra”.

“Obviamente que há tensões, mas não se pode resumir isto à constituição de listas, quando o que está em causa é elaboração de um projeto político para Coimbra”, afirmou Ricardo Lino.

No entanto – acrescentou – “não é através do Facebook que se trata estes assuntos, apenas com o intuito de colocar pressão e criar ruído”.

Recorde-se que a candidata do PS à Câmara de Coimbra irá concorrer às próximas eleições autárquicas em coligação com o Livre, PAN e Cidadãos por Coimbra.