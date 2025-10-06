diario as beiras
Coimbra

Ana Abrunhosa (PS/Livre/PAN) diz que presidente da Câmara de Coimbra chumbou na educação

06 de outubro às 17 h52
A candidata da coligação Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN) acusou hoje o presidente da Câmara de ter chumbado “em toda a linha” na área da educação, ao não ter aproveitado o financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para requalificar escolas.

“O senhor presidente chumbou em toda a linha, no que toca à educação. Tem um chumbo redondo porque não aproveitou o financiamento que havia do PRR para escolas”, afirmou Ana Abrunhosa.

No final de uma visita à Escola EB 2,3 Martim de Freitas, onde reuniu com o diretor Luís Gonçalves, a candidata da coligação disse à agência Lusa que Coimbra tinha cinco escolas referenciadas para a realização de obras urgentes, nomeadamente a Jaime Cortesão, Eugénio de Castro, Dom Duarte, José Falcão e Alice Gouveia.

Autoria de:

Agência Lusa

