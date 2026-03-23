Os passes de autocarro dos alunos que vêm de fora do concelho de Coimbra para estudar na cidade vão continuar a ser pagos pelos Serviços Municipalizados dos Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC).

A garantia foi dada esta tarde, no início da reunião camarária, pela presidente do município, Ana Abrunhosa. Esta decisão foi anunciada quatro dias depois dos SMTUC terem informado que não iriam continuar a suportar este gasto, por os estudantes não serem residentes no Concelho.

Agora, Ana Abrunhosa esclareceu que a gratuitidade vai manter-se, às custas dos serviços municipalizados porque, no atual modelo do Governo, apenas é assegurado o pagamento de um passe, ou seja, nestes casos, dos autocarros SIT Região de Coimbra, que fazem a ligação à cidade. A presidente da Câmara de Coimbra revelou que os concelhos da periferia recusaram-se, numa reunião da CIM-Região de Coimbra, a assumir o encargo de um segundo passe.

“Na iminência desses jovens terem de pagar, o Município de Coimbra informa as famílias desses jovens que vai continuar a suportar, temporariamente, o valor desse passes, até haver um passe intermodal, que será pago pelo Governo”, afirmou a autarca, concluindo que “os municípios da CIM-RC estão a equacionar de forma séria a adesão à intermodalidade”. De acordo com a vereadora do PSD, na oposição, Ana Cortez Vaz, 22% dos alunos que frequentam o Ensino Secundário na cidade são de fora do concelho.

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