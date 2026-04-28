Alves Bandeira recebe Prémio Marca

Grupo empresarial com raízes em Vale de Vaz, Vila Nova de Poiares, e sede na Mealhada. Com mais de 45 anos de história, é um dos principais grupos europeus de energia e conta com mais de 15.000 clientes em todo o mundo.

Tem mais de um milhar de colaboradores e anuncia um volume de faturação anual superior a 700 milhões de euros.

Além da empresa-mãe, o grupo integra ainda as empresas AB Tyres, de comercialização e distribuição de pneus, lubrificantes, baterias e peças-auto, EZU Energia, de comercialização de eletricidade para mobilidade elétrica, e a Petroibérica, de distribuição de combustíveis a granel.