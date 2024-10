Alunos da Escola de Arganil aprenderam a não desperdiçar

Os alunos de Turismo da Escola Secundária de Arganil (ESA) participaram, esta semana, no evento “Unidos contra o desperdício”, que decorreu no Planetário da Marinha, em Lisboa.

Os estudantes, discentes do projeto PLANETA 0.0, do Programa Eco-Escolas, estiveram acompanhados pelas professoras Cecília Sousa e Graça Dias.

Neste encontro, foram abordados dois painéis, o primeiro, moderado por Hunter Halder, fundador da Refood, sobre o tema “Um Planeta desperdiçado ou aproveitado? Os números do desperdício e o impacto no planeta”, que contou com a participação do secretário de Estado do Ambiente, Emídio Sousa, do presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos, da representante da Comissão Europeia em Portugal, Sofia Moreira de Sousa, e da presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares, Isabel Jonet.

