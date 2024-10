Aluno de Israel denuncia mensagens de ódio na academia

Um estudante israelita, a frequentar Universidade de Coimbra (UC), lamentou na passada quarta-feira, a existência de “várias mensagens de ódio contra o seu povo, em nome da Palestina”. Ao intervir na Assembleia Magna da AAC no momento em que se discutia uma moção pela paz no Médio Oriente, o aluno de doutoramento denunciou “atos de antissemitismo” que começaram a ocorrer depois a incursão do Hamas em Israel (em outubro do ano passado), nomeadamente através de várias mensagens de ódio em alguns locais da academia. Entre elas, frases como: “os sionistas deviam andar com o certificado para provarem que são humanos”; “Conheçam os vossos parasitas…”; ou “Israel: os monstros de que os avós lhes falaram”.

“Vejo cartazes e autocolantes em todo o lado a dizer que o meu povo merece a morte – e isto em nome dos palestinianos. Eu tenho amigos cujos avós usaram um certificado para provar que eram humanos”, afirmou, ostentando depois a estrela de David, usada pelos nazis durante o Holocausto para identificar os judeus. “Isto não é um diálogo. É matar um dos lados”, advertiu. O aluno diz ter alertado a Provedoria do Estudante da UC para esta situação, mas lamenta que tudo continue na mesma.

“A provedora devia demitir-se por não fazer o seu trabalho”, acusou durante a assembleia.

