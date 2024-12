Alterações climáticas afetam particularmente território da CIM-RC

O 3.º Congresso de Adaptação às Alterações Climáticas da Região de Coimbra, reuniu ontem, na Figueira da Foz, especialistas nacionais e estrangeiros.

O evento foi promovido pela Comunidade Intermunicipal Região de Coimbra (CIM-RC) e pelo Município da Figueira da Foz, em parceria com a Universidade de Coimbra.

Na cerimónia de abertura, foi consensual que esta região é particularmente vulnerável aos efeitos das alterações climáticas.

A abertura foi presidida pelo presidente da Câmara da Figueira da Foz, Santana Lopes. Nesta cerimónia participaram, ainda, o secretário de Estado do Ambiente, Emídio Sousa; o reitor da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão; e o presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, Emílio Torrão.

“A CIM-RC e os municípios que a integram têm a obrigação, no que respeita a subsistemas, de dar o exemplo de que queremos estar na vanguarda”, defendeu Santana Lopes, na sua intervenção.

