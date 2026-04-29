Alma Shopping quer fechar salas de cinema

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021, onde é jornalista na editoria de Coimbra....

A cidade de Coimbra pode estar prestes a perder salas de cinema. A presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, revelou na Assembleia Municipal que a administração do Alma Shopping comunicou ao executivo a vontade de querer fechar as salas de cinema ali instaladas.

“Temos a intenção do Alma Shopping de fechar as salas de cinema. É uma intenção que nos preocupa. Isto significa que passamos a ter cinema no Fórum (e na Casa do Cinema de Coimbra). Estamos completamente disponíveis para projetos que estimulem os cidadãos e ver cinema”, disse a autarca.

A Câmara Municipal aprovou a a 17 de abril o projeto de execução de requalificação da Casa do Cinema de Coimbra, estimando um investimento de meio milhão de euros (ME), mas ainda sem data para lançar concurso.