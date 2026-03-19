Presidente da Assembleia da República defendeu, na Universidade de Coimbra, um combate democrático aos extremismos políticos

O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, defendeu ontem, na Universidade de Coimbra (UC), que o combate aos extremismos e populismos deve ser feito através do debate democrático.

À margem da sessão das “Conversas da Casa da Lusofonia” – comemorativa do 40.º aniversário da adesão de Portugal à União Europeia – José Pedro Aguiar-Branco frisou que “todos devem poder exprimir-se como entendem em relação às suas ideias”.

Questionado pelos jornalistas sobre a posição da Associação Académica de Coimbra em excluir o partido Chega do seu quotidiano, o presidente da Assembleia da República não quis avaliar porque admitiu não conhecer todo o contexto, mas garantiu que o debate de ideias é a melhor forma de combater as posições extremadas.

Questionado pelos jornalistas sobre a posição da Associação Académica de Coimbra em excluir o partido Chega do seu quotidiano, o presidente da Assembleia da República não quis avaliar porque admitiu não conhecer todo o contexto, mas garantiu que o debate de ideias é a melhor forma de combater as posições extremadas.

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