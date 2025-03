Águas do Centro Litoral aprovou contas de 2024 e distribuiu dividendos de 1,9 ME

A Águas do Centro Litoral (ACL) anunciou hoje a aprovação, por unanimidade, das contas referentes a 2024, com um resultado líquido positivo de 4,4 milhões de euros (ME), tendo decidido distribuir dividendos de 1,9 milhões de euros.

A empresa, que tem como acionista maioritário o grupo Águas de Portugal (60,71%) e envolve ainda 29 municípios dos distritos de Aveiro, Coimbra e Leiria – que detém participações variadas na estrutura acionista entre os 0,13% (Murtosa) e os 10,94% (Coimbra) – referiu, em comunicado enviado à agência Lusa, que os principais indicadores financeiros de 2024 “registaram melhorias”.

Segundo a nota, o volume de negócios cresceu para 56,77 milhões de euros (5% superior ao alcançado em 2023), os resultados operacionais aumentaram para 11,3 ME (face aos 10,3 ME de 2023 e o controlo do endividamento apresentou um “crescimento residual” de 1,3%.

Já sobre a atividade ao longo do ano passado, a ACL disse ter fornecido 30,4 milhões de metros cúbicos (m3) de água e tratado 70,5 de m3 de águas residuais.

“Importa, ainda, evidenciar, em saneamento, a redução do número de instalações em incumprimento ambiental, reafirmando o posicionamento da Águas do Centro Litoral no lado certo da História, que embora, muitas vezes, invisível (aos olhos da população) desempenha um serviço essencial, como defensora do ambiente, da saúde pública e da valorização dos recursos hídricos”, notou a concessionária.

O comunicado da ACL destaca ainda “os quase 16 milhões de euros de investimento na construção e requalificação de ativos”, nomeadamente a requalificação das estações de tratamento de águas (ETA) de Ribeira de Alge (que faz o abastecimento do município de Ansião), Figueiró dos Vinhos, Penela e do Paúl, esta de abastecimento a Leiria.

Ainda em 2024, a Águas do Centro Litoral concluiu, entre outras, as empreitadas de execução da conduta adutora até ao Açude/Ponte (Coimbra) e o emissário do setor central I no troço entre o Açude/Ponte e a Estação Nova.

Também em Coimbra, foi requalificado o reservatório de abastecimento de Santa Clara e construído o reservatório de Vale de Cântaros, enquanto em Ílhavo, no distrito de Aveiro, foram renovados os processos de arejamento nos reatores biológicos na Estação de Tratamento de Águas Residuais.