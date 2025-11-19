diario as beiras
Região Centro

Águas do Centro Litoral abre as ETAR e mostra ao público como se tratam os esgotos

19 de novembro às 10 h22
0 comentário(s)
DR

Sete Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) vão abrir as suas portas para mostrar à população como funciona o sistema de tratamento de águas residuais.

Para assinalar o Dia Mundial do Saneamento, que se celebra hoje, 19 de novembro, a Águas do Centro Litoral (AdCL) lança esta iniciativa inédita, abrindo ao público as portas de sete Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), localizadas em Espinho, Cacia, Ílhavo, Choupal, Lousã, Coimbrão e Olhalvas (Leiria).

A campanha “Dia Aberto na ETAR”, que decorrerá entre este mês de novembro e março de 2026, pretende aproximar a comunidade ao sistema de saneamento e mostrar, de forma transparente, o percurso e o tratamento da água que todos os dias chega às infraestruturas da AdCL. Assim, ao longo destes cinco meses, as ETAR do sistema de saneamento da AdCL estarão acessíveis a todos os interessados, com entrada livre e sem necessidade de inscrição, permitindo visitas espontâneas e abertas a famílias, associações e cidadãos que queiram descobrir o percurso do chamado “esgoto”.

Autoria de:

Dora Loureiro e Afonso Pereira Bastos

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

19 de novembro

PJ detém duas funcionárias de centro de saúde por fraude na inscrição de utentes imigrantes
19 de novembro

SNS: é tempo de reformas, não de cortes!
19 de novembro

O encerramento progressivo do Hospital dos Covões
19 de novembro

Helena Freitas vence Grande Prémio Ciência Viva 2025

Região Centro

Região Centro
19 de novembro às 10h22

Águas do Centro Litoral abre as ETAR e mostra ao público como se tratam os esgotos

0 comentário(s)
CantanhedeCoimbraRegião Centro
19 de novembro às 10h19

Cantanhede: Ançã é ponto central para celebrar Dia das Geociências

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraRegião Centro
18 de novembro às 10h15

Há 27 zonas de alto risco de gripe aviária no distrito de Coimbra

0 comentário(s)