Sete Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) vão abrir as suas portas para mostrar à população como funciona o sistema de tratamento de águas residuais.

Para assinalar o Dia Mundial do Saneamento, que se celebra hoje, 19 de novembro, a Águas do Centro Litoral (AdCL) lança esta iniciativa inédita, abrindo ao público as portas de sete Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), localizadas em Espinho, Cacia, Ílhavo, Choupal, Lousã, Coimbrão e Olhalvas (Leiria).

A campanha “Dia Aberto na ETAR”, que decorrerá entre este mês de novembro e março de 2026, pretende aproximar a comunidade ao sistema de saneamento e mostrar, de forma transparente, o percurso e o tratamento da água que todos os dias chega às infraestruturas da AdCL. Assim, ao longo destes cinco meses, as ETAR do sistema de saneamento da AdCL estarão acessíveis a todos os interessados, com entrada livre e sem necessidade de inscrição, permitindo visitas espontâneas e abertas a famílias, associações e cidadãos que queiram descobrir o percurso do chamado “esgoto”.