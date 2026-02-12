diario as beiras
Coimbra

Águas de Coimbra garante segurança na qualidade da água

12 de fevereiro de 2026 às 15 h43
DR

A empresa municipal Águas de Coimbra garantiu hoje que a água da rede pública se mantém segura para consumo no concelho e adiantou que não há “qualquer alteração da sua qualidade, apesar do atual período de cheias”.

Numa publicação nas redes sociais, as Águas de Coimbra asseguram que “o abastecimento cumpre todos os parâmetros legais de qualidade”, apelando à tranquilidade da população “quanto ao seu consumo normal”.

“A água distribuída cumpre todos os parâmetros legais de qualidade, sendo alvo de monitorização permanente pela empresa fornecedora, Águas do Centro Litoral, desde a captação até à entrega aos consumidores”, sublinha.

Segundo a empresa municipal, foi também reforçado o controlo do desinfetante residual (cloro) nos pontos de entrega.

Agência Lusa

Agência Lusa

