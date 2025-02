Águas de Coimbra com qualidade reconhecida

A Empresa Municipal Águas de Coimbra voltou a destacar-se no estudo que avalia o nível de satisfação do cliente, promovido pela Associação Portuguesa para a Qualidade e Universidade Nova de Lisboa.

As duas entidades realizam este trabalho anualmente, o que voltou a acontecer em 2024. A empresa municipal alcançou a cotação máxima no BECX (Best European Customer Experience), ou seja “Melhor Experiência do Cliente”.

A performance é motivo de satisfação para a empresa municipal que, todavia, destaca a conquista desta distinção, sem interrupções, de há 14 anos a esta parte, liderando os rankings no setor da Água.

