Agrupamento de Escolas Eugénio de Castro “dança com a diferença”

O Agrupamento de Escolas Eugénio de Castro vai receber uma residência artística de dança inclusiva, no âmbito do projeto “Dançando com a Diferença” que, há mais de duas décadas, desenvolve ações em prol da promoção e da disseminação do conceito de dança inclusiva.

Frequentado por um número significativo de alunos com necessidades de saúde especiais, o Agrupamento de Escolas Eugénio de Castro integra, atualmente, duas unidades de apoio à aprendizagem destinadas a alunos com espetro de autismo e multideficiência, sendo uma referência no território na área da educação especial, tendo ao dispor de um quadro de docentes habilitados.

O projeto “Dançando com a Diferença”, que surgiu em 2001 como piloto na Região Autónoma da Madeira, visa promover a inclusão social e cultural, através da dança inclusiva e contribui para a mudança da imagem social das pessoas com deficiência e, atualmente, entre os objetivos do grupo, destaque para a possibilidade de juntar em palco pessoas com e sem deficiências por uma só causa: dançar.

Apoio da Câmara de 800 euros

É nesse sentido que o agrupamento de escolas vai acolher uma residência artística de dança inclusiva, composta por três oficinas: “Dançando Crio um Mundo” que engloba o Coro da Mudança, 1 = 1 e Transbordando o Meu Corpo, atividades dirigidas a alunos de diferentes níveis de ensino.

A participação neste projeto deverá contar com um apoio de 800 euros, cuja proposta é analisada esta tarde, durante a reunião de Câmara.

De acordo com informação municipal, o grupo “Dançando com a Diferença” é um dos que mais tem contribuído para o reconhecimento das capacidades estético-artísticas, tendo no seu repertório 21 criações de diferentes coreógrafos, entre os quais podemos alguns dos mais importantes criadores contemporâneos como Paulo Ribeiro, Rui Horta, Clara Andermatt, Rui Lopes Graça, Tânia Carvalho e La Ribot.