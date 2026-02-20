diario as beiras
Região

Agricultores exigem reparação urgente do canal de rega do Mondego

20 de fevereiro de 2026 às 11 h03
0 comentário(s)

A Associação Distrital dos Agricultores de Coimbra (ADACO) defendeu ontem a necessidade urgente de reparação do canal de rega do rio Mondego e alertou para o risco de as culturas agrícolas não serem feitas, o que provocaria prejuízos elevados.
“A destruição de partes do canal de rega principal, que é a principal infraestrutura de rega dos agricultores do Vale do Mondego, põe em risco, em 2026, as culturas e a produção”, refere a associação, em comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS.
“As ruturas verificadas nos concelhos de Montemor-o-Velho, Soure e Coimbra, para além de outras que eventualmente ainda não foram detetadas, têm que ser reparadas urgentemente, sem burocracias, de forma que a partir de meados de abril os agricultores possam já utilizar a água para as culturas de arroz e batata, e, em junho, para a cultura do milho”, pormenoriza a ADACO.

| Leia a notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Dora Loureiro

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

20 de fevereiro

Opinião: O primado da moral
20 de fevereiro

Opinião: Decência e respeito pelo cargo
20 de fevereiro

Opinião: As feridas saram, mas a dor continua
20 de fevereiro

Bodas de Prata (quase) debaixo de água

Região

Região
20 de fevereiro às 11h03

Agricultores exigem reparação urgente do canal de rega do Mondego

0 comentário(s)
CoimbraRegião
22 de outubro às 17h33

Cendrev e A Escola da Noite estreiam peça teatral “Um Sonho” de Strindberg

0 comentário(s)
Região
31 de agosto às 10h10

Fogo dificulta futuro de aldeia do Fundão onde a cereja era rainha

0 comentário(s)