A Associação Distrital dos Agricultores de Coimbra (ADACO) defendeu ontem a necessidade urgente de reparação do canal de rega do rio Mondego e alertou para o risco de as culturas agrícolas não serem feitas, o que provocaria prejuízos elevados.

“A destruição de partes do canal de rega principal, que é a principal infraestrutura de rega dos agricultores do Vale do Mondego, põe em risco, em 2026, as culturas e a produção”, refere a associação, em comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS.

“As ruturas verificadas nos concelhos de Montemor-o-Velho, Soure e Coimbra, para além de outras que eventualmente ainda não foram detetadas, têm que ser reparadas urgentemente, sem burocracias, de forma que a partir de meados de abril os agricultores possam já utilizar a água para as culturas de arroz e batata, e, em junho, para a cultura do milho”, pormenoriza a ADACO.

