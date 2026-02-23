A Junta de Freguesia de Alqueidão realizou uma reunião com os agricultores da freguesia, “com especial destaque para os orizicultores”, avança nota enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS pela presidente do executivo, Clarisse Oliveira. Os participantes manifestaram diversas preocupações.

A nota começou por destacar que “a sala encheu-se de agricultores e orizicultores num ambiente de participação ativa e de diálogo franco, onde todos tiveram oportunidade de expressar as suas preocupações, dúvidas, revoltas, inquietações e a angústia que sentem relativamente à próxima campanha do arroz, às suas culturas e às suas produções”, acrescenta a nota.

“Entre as grandes preocupações manifestadas está o escoamento das águas do campo, condição essencial para que se possa proceder atempadamente à limpeza e preparação dos terrenos, permitindo iniciar a nova sementeira dentro dos prazos adequados. Continuamos a aguardar a concretização da obra das comportas da Maria da Mata, prometida pela Agência Portuguesa do Ambiente, sem que até ao momento tenha sido executada qualquer intervenção”, frisa a nota

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (23/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS