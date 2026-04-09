Agir/ Negócios

Agência de marketing Triber vence sete prémios de criatividade

09 de abril de 2026 às 09 h45
0 comentário(s)

Empresa de Coimbra conquistou um ouro e seis bronzes no festival internacional dos Prémios Lusófonos da Criatividade

A Triber Agency, sediada em Coimbra, foi uma das protagonistas dos Prémios Lusófonos da Criatividade.
Para além da três nomeações em shortlist, a agência conquistou uma medalha de ouro e seis de bronze.
O reconhecimento maior foi atingido na na categoria de eficácia em campanha de E-commerce, pela campanha de Natal da marca de gin Adamus Spirits.
A versatilidade da agência foi também premiada com seis “bronzes” em áreas que vão desde o design de embalagens (Packaging) para a Praxis (em colaboração com a banda Os Quatro e Meia), até ao Branding e Publicidade Digital para marcas como REDUNIQ, Rodda e Maxfinance.

 

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

 

Texto de:redação

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

09 de abril

Preocupação com alterações climáticas pode incentivar comportamentos mais sustentáveis
09 de abril

O pavilhão multiusos é o equipamento que falta à cidade?
09 de abril

Treze escolas e instituições participam na temporada do novo espetáculo do Teatrão
09 de abril

Agência de marketing Triber vence sete prémios de criatividade

Agir/ Negócios

Agência de marketing Triber vence sete prémios de criatividade

Cantanhede reforça rede de recolha seletiva de cápsulas de café

AEP e novobanco promoveram em Viseu debate sobre a reindustrialização