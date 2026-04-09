Agência de marketing Triber vence sete prémios de criatividade

Empresa de Coimbra conquistou um ouro e seis bronzes no festival internacional dos Prémios Lusófonos da Criatividade

A Triber Agency, sediada em Coimbra, foi uma das protagonistas dos Prémios Lusófonos da Criatividade.

Para além da três nomeações em shortlist, a agência conquistou uma medalha de ouro e seis de bronze.

O reconhecimento maior foi atingido na na categoria de eficácia em campanha de E-commerce, pela campanha de Natal da marca de gin Adamus Spirits.

A versatilidade da agência foi também premiada com seis “bronzes” em áreas que vão desde o design de embalagens (Packaging) para a Praxis (em colaboração com a banda Os Quatro e Meia), até ao Branding e Publicidade Digital para marcas como REDUNIQ, Rodda e Maxfinance.

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