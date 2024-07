Afonso Eulálio assume liderança da Volta a Portugal após “etapa rainha”

O guatemalteco Sergio Chumil (Burgos-BH) venceu hoje, no Alto da Torre, a terceira etapa da Volta a Portugal em bicicleta, e Afonso Eulálio (ABTF-Feirense), segundo, assumiu a liderança da 85.ª edição da corrida.

Chumil, de 23 anos, cumpriu os 161,2 quilómetros entre o Crato, distrito de Portalegre, e o Alto da Torre, na Serra da Estrela, em 04:10.10 horas, menos três segundos do que Eulálio, segundo na etapa, que subiu do 10.º para o primeiro lugar da classificação geral.

Eulálio estava a 01.25 minutos do anterior líder, Colin Stüssi (Vorarlberg), e conquistou 11 segundos de avanço sobre o suíço, que segue no segundo posto, apesar de hoje não ter ido além do oitavo lugar na etapa, a 01.35 de Chumil.

O espanhol Jon Agirre (Kern Pharma), hoje terceiro a 20 segundos, ocupa a mesma posição na classificação geral, a 13 segundos de Eulálio.

No domingo, a quarta de 10 etapas liga o Sabugal à Guarda em 164,5 quilómetros, com a meta a coincidir com uma contagem de montanha de terceira categoria, a última de cinco subidas categorizadas da tirada, antes do dia de descanso, na segunda-feira.