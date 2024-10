AFC: Vasco marca de baliza a baliza

O Sourense soma e segue. Aurinegros receberam e venceram ontem o Ançã, por 3-0, em jogo da 2.ª jornada da Elite, num jogo que ficou marcado por um golo fora do comum a abrir o marcador.

O guardião Vasco Guimarães não vai esquecer-se do jogo de ontem por muitos anos que ande no futebol. Aos 11’ fez saltar os adeptos das cadeiras: viu Pedro Dias adiantado e… cá vai disto. Um remate que bateu à frente da área e traiu Pedro Dias, que ficou mal na fotografia e foi buscar a bola ao fundo das redes.O golo de Vasco dava vantagem ao intervalo.

No 2.º tempo o Sourense voltou a marcar na fase inicial da partida. Licas tentou centrar, aos 53’, mas João Correia tentou desviar de cabeça e acabou por enviar o esférico para o fundo da própria baliza.

Mas Licas viria mesmo a ver o seu nome inscrito na lista dos marcadores.

Aos 81’ fechou a contagem, com mais um bom golo, que deu o 3-0 final e a liderança ao Sourense.

Pode ler a notícia na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS