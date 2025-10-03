Sem bancada. Sourense e Nogueirense defrontam-se este domingo, em Soure, em partida a contar para a 2.ª jornada da Elite AFC. Ambas as equipas entraram a vencer na prova e prometem disputar um lugar no topo da tabela. Ingredientes para um bom espetáculo não faltam, pelo menos dentro de campo. Só não há o aconchego das bancadas.

“Temos o projeto feito. Falta orçamentar e saber que apoios vamos ter para avançar com as obras”, diz o presidente do Sourense.

Notícia completa na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS de 03/10/2025