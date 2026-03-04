diario as beiras
Desporto

AFC: “Quartos” da Taça disputam-se esta noite

04 de março de 2026 às 11 h03
Vigor e Académica/SF defrontam-se esta noite em Fala | Arquivo/Pedro Filipe Ramos

Os quartos-de-final da Taça da Associação de Futebol de Coimbra disputam-se esta noite, depois do adiamento forçado pela tempestade Kristin. A partir das 20H30 há quatro jogos a decorrer em simultâneo, em Soure, Fala, Taveiro e Tocha.

O jogo grande da jornada decorre em Soure, entre o motivado Sourense, que travou o líder da Elite no último domingo, e o Ançã, respetivamente 5.º e 3.º classificados da Elite.

Ao contrário do Sourense, o Ançã vem de uma derrota caseira frente ao Nogueirense, que, em caso de vitória, o teria colocado na liderança da prova. E certamente que a turma de Paulo Machado vai querer dar a volta à situação.

Autoria de:

Bruno Gonçalves

