Os quartos-de-final da Taça da Associação de Futebol de Coimbra disputam-se esta noite, depois do adiamento forçado pela tempestade Kristin. A partir das 20H30 há quatro jogos a decorrer em simultâneo, em Soure, Fala, Taveiro e Tocha.

O jogo grande da jornada decorre em Soure, entre o motivado Sourense, que travou o líder da Elite no último domingo, e o Ançã, respetivamente 5.º e 3.º classificados da Elite.

Ao contrário do Sourense, o Ançã vem de uma derrota caseira frente ao Nogueirense, que, em caso de vitória, o teria colocado na liderança da prova. E certamente que a turma de Paulo Machado vai querer dar a volta à situação.

