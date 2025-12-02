diario as beiras
Desporto

AFC: Líder vence na Pedrulha

01 de dezembro de 2025 às 11 h21
DB/Pedro Filipe Ramos

O Nogueirense voltou a ganhar ontem, agora no terreno do Pedrulhense (2-0).

Em jogo da jornada 9 da Divisão de Elite da Associação de Futebol de Coimbra (AFC), a equipa que lidera a classificação impôs o seu futebol e entrou mais forte, impedindo os locais de saírem da sua primeira fase de construção.

Fruto disso, aos 23’, o Nogueirense inaugurou o marcador: pontapé de canto batido por Manu no lado direito, com Diogo a surgir oportuno ao primeiro poste e a desviar para o 1-0.

Na 2.ª parte, o jogo ficou “partido”, com oportunidades para as duas equipas, mas pouco acerto na finalização.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (01/12/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

redação Diário as Beiras

