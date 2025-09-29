diario as beiras
Desporto

AFC: Esperança vence Vigor na estreia

29 de setembro às 09 h08
0 comentário(s)
DB/Foto de Ana Catarina Ferreira

Arranque emotivo da Divisão de Elite da Associação de Futebol. Coimbra (AFC), com o Esperança a vencer (2-1) no terreno do Vigor.

Os homens de Ruben Ventura entraram fortes, apostando num futebol direto e obrigando o Vigor a recuar.

Com o decorrer da partida, os locais equilibraram e chegaram com perigo à área do Esperança.

No 2.º tempo, o Vigor entrou mais forte e o Esperança denotou alguma quebra física. Quando a equipa da casa estava mais em jogo, Tomás Cruz aproveitou um ressalto de bola e disparou forte e cruzado para o fundo das redes de Viseu (55’).

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (29/09/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

redação as beiras

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

29 de setembro

Opinião: Controlo da idade no acesso às plataformas em linha - verificação da “maioridade digital”
29 de setembro

Opinião: Brasil: 35 anos do Código de Defesa do Consumidor
29 de setembro

Ciclismo: Afonso Eulálio iguala melhor registo português de sempre num Mundial
29 de setembro

AFC: Esperança vence Vigor na estreia

Desporto

Desporto
29 de setembro às 09h10

Ciclismo: Afonso Eulálio iguala melhor registo português de sempre num Mundial

0 comentário(s)
Desporto
29 de setembro às 09h08

AFC: Esperança vence Vigor na estreia

0 comentário(s)
Desporto
29 de setembro às 09h07

AFC: União 1919 goleia Poiares

0 comentário(s)