Arranque emotivo da Divisão de Elite da Associação de Futebol. Coimbra (AFC), com o Esperança a vencer (2-1) no terreno do Vigor.

Os homens de Ruben Ventura entraram fortes, apostando num futebol direto e obrigando o Vigor a recuar.

Com o decorrer da partida, os locais equilibraram e chegaram com perigo à área do Esperança.

No 2.º tempo, o Vigor entrou mais forte e o Esperança denotou alguma quebra física. Quando a equipa da casa estava mais em jogo, Tomás Cruz aproveitou um ressalto de bola e disparou forte e cruzado para o fundo das redes de Viseu (55’).

