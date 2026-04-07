Agir/ Negócios

AEP e novobanco promoveram em Viseu debate sobre a reindustrialização

07 de abril de 2026 às 10 h13
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Luís Ribeiro, administrador do novobanco | Matilde Fieschi

O projeto Portugal Export +60’30, que já vai na 3.ª edição, tem como objetivo ajudar a definir caminhos para a economia nacional

O novobanco e a Associação Empresarial de Portugal (AEP), com o apoio da Associação Empresarial da Região Viseu (AIRV), reuniram, no dia 27 de março, no Hotel Montebelo de Viseu, 30 dos mais importantes empresários da região, para um almoço/debate dedicado ao tema da necessidade de se acelerar a reindustrialização em Portugal.

A iniciativa faz parte do projeto Portugal Export +60’30 , que já vai na 3.ª edição, e que tem como objetivo definir caminhos para a economia nacional e aumentar o peso das exportações no PIB, nomeadamente, com vista a aumentar a contribuição das exportações nacionais para mais de 60% do PIB – desígnio mais crucial para a economia.

A sessão de abertura contou com a presença do presidente da AEP, João Cotta, do administrador do novobanco, Luís Ribeiro, e do presidente do conselho de administração da AEP, Luís Miguel Ribeiro.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Texto de:Daniel Filipe Pereira

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