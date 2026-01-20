diario as beiras
Advogado João Ramalhete Carvalho vai presidir empresa municipal Coimbra iParque

20 de janeiro de 2026 às 17 h41
O advogado e eleito do PS na Assembleia Municipal de Coimbra João Ramalhete Carvalho vai presidir o conselho de administração da empresa municipal iParque, sucedendo a Ricardo Lopes, que esteve em funções nos últimos três anos e meio.

“A senhora presidente [da Câmara de Coimbra, Ana Abrunhosa) dirigiu-me um convite ontem [segunda-feira] e eu aceitei. Já tivemos uma reunião com ela e até uma reunião de transição com o Ricardo Lopes, que foi amabilíssimo na forma como tem gerido este processo de transição”, revelou João Ramalhete Carvalho.

Em declarações à agência Lusa, o advogado sublinhou que pretende desenvolver um trabalho de seguimento, embora “não exatamente nos mesmos moldes”, de transição do iParque enquanto empresa municipal gestora de um parque empresarial para uma agência de desenvolvimento económico.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (21/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

