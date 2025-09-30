O candidato do ADN à Câmara de Coimbra afirmou hoje que está aberto a discutir a possibilidade de criação de uma empresa municipal para os transportes urbanos do concelho, apesar de admitir algumas reservas em relação a essa opção.

“Nós estamos abertos a propostas, incluindo a empresa municipal, com certas condicionantes que terão de ser, obviamente, negociadas”, disse Sancho Antunes, que falava à agência Lusa antes de iniciar uma arruada pela Baixa de Coimbra.

