diario as beiras
Agir/ Negócios

ADFP promove jantar que valoriza produtos identitários das Terras de Sicó

27 de março de 2026 às 09 h45
0 comentário(s)
Conímbriga Hotel do Paço, em Condeixa-a-Nova, recebe evento da ADFP | Fotografia: DR

O Conímbriga Hotel do Paço, em Condeixa-a-Nova recebe hoje, pelas 19h45, mais uma edição da Gala-Jantar Solidário “O Melhor de Nós”, um momento de encontro institucional organizado pela Fundação ADFP que promove os produtos que se destacam no território da região vitivinícola de Sicó.
De acordo com a organização, este é um momento de celebração e reconhecimento das pessoas, instituições e produtos, envolvendo os municípios de Alvaiázere, Ansião, Condeixa, Figueiró dos Vinhos, Miranda do Corvo, Penela, Pombal e Soure.

| Mais informações na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Afonso Pereira Bastos

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

27 de março

Celas ganha parque infantil e de lazer
27 de março

Há cada vez menos jovens a dar sangue regularmente
27 de março

Quais são as vantagens do aeródromo municipal? Estou farto de promessas de obras que ficam no papel
27 de março

Poemas são a base que alimenta a “vida própria” das canções

Agir/ Negócios

ADFP promove jantar que valoriza produtos identitários das Terras de Sicó

Montemor-o-Velho e Soure têm o preço mais baixo de combustível esta semana

Imobiliária Imoexpansão celebra 34 anos com foco na inovação