O Conímbriga Hotel do Paço, em Condeixa-a-Nova recebe hoje, pelas 19h45, mais uma edição da Gala-Jantar Solidário “O Melhor de Nós”, um momento de encontro institucional organizado pela Fundação ADFP que promove os produtos que se destacam no território da região vitivinícola de Sicó.

De acordo com a organização, este é um momento de celebração e reconhecimento das pessoas, instituições e produtos, envolvendo os municípios de Alvaiázere, Ansião, Condeixa, Figueiró dos Vinhos, Miranda do Corvo, Penela, Pombal e Soure.

| Mais informações na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS