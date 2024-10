Adega de Cantanhede lança Marquês de Marialva Confirmado Baga 1995

Foi ontem apresentado, na Adega de Cantanhede, o vinho Marquês de Marialva Confirmado Baga 1995 (tinto) e toda a gama “premium” da marca. A sessão decorreu nas instalações da adega e foi apresentado pelo enólogo permanente da Adega de Cantanhede, Guilherme Pereira, e pelo enólogo convidado, António Ventura.

A “estrela da prova” foi o vinho Confirmado (Baga), que surge da “icónica colheita vindima de 1995”.

Este vinho foi apresentado ao júri do concurso “Challenge Internacional du Vin” (França), onde obteve a medalha de ouro, tornando-se assim o primeiro vinho de uma casta portuguesa medalhado com ouro num concurso internacional.

O produto passa por um processo em que todas as garrafas são abertas para “confirmar” se o vinho está em boas condições e, após a abertura e a validação, é colocada uma nova rolha para garantir a sua longevidade por mais uns bons anos.

Confirmado 1995 custa mais de 150 euros

Este é um vinho que acompanha bem carnes vermelhas assadas ou guisadas, caça, queijos e deve ser consumido à temperatura de 18 graus. O preço de cada garrafa varia entre os 150 e os 160 euros e o lote conta com mais de três mil garrafas.

“Em 2013 foi lançado o primeiro Marquês de Marialva Confirmado Baga 1991, mas há mais algumas “pérolas” na cave que irão ser recuperadas”, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS, a responsável comercial e de marketing da Adega de Cantanhede, Maria Miguel Manão.

“O Marquês de Marialva Confirmado Baga 1991 foi muito bem apreciado pela crítica e temos a certeza que vai acontecer o mesmo com este 1995”, acrescentou.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 15/10/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS