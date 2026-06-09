Agir/ Negócios

AD ELO organizou o III Seminário Regional do Projeto SEALabHaus

09 de junho de 2026 às 09 h45
Sessão, a 6 de junho, reuniu diversos stakeholders ligados à cultura marítima e ao turismo azul
Paulo Marques
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Paulo Marques

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...

Realizou-se no Cabedelo, na Figueira da Foz, o III Seminário Regional do projeto SEALabHaus, organizado pela AD ELO – Associação de Desenvolvimento Local da Bairrada e Mondego, no âmbito do Programa INTERREG Espaço Atlântico.
O encontro reuniu membros do Regional Action Group (RAG), representantes institucionais e diversos stakeholders ligados à cultura marítima e ao turismo azul, com o objetivo de refletir sobre a criação da futura SEALabHaus Volunteers’ Network.
O seminário, realizado a 6 de junho, incluiu uma dinâmica participativa em formato World Café, organizada em duas mesas temáticas dedicadas à estrutura, funcionamento e sustentabilidade da rede. Os participantes debateram a missão da Volunteers’ Network, os perfis que poderão integrá-la, o papel dos RAG na coordenação da rede, bem como possíveis atividades e estratégias para garantir a sua continuidade após o término do projeto.

Mais informação no Diário As Beiras de hoje.

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