diario as beiras
Desporto

AD Buarcos garante presença na final do Campeonato de Elite de futebol de praia

05 de setembro às 18 h21
0 comentário(s)
FPF

A AD Buarcos 2017 tornou-se, hoje, na primeira equipa finalista do Campeonato Nacional de Elite de Futebol Praia, ao vencer o Leixões, por 10-6. A formação da Figueira da Foz vai agora disputar o título com o vencedor do encontro entre Vila Flor e Sótão.

O emblema da Figueira da Foz selou a qualificação para a grande final, num jogo equilibrado mas apenas até ao último período. Apesar de andar quase sempre em desvantagem no marcador, o Leixões foi conseguindo esbater as diferenças de argumentos entre o 1.º e o 4.º classificado da 1.ª Fase.

Os golos do Buarcos foram apontados por André Lourenço (2), Diogo Catarino (3), Lucão, Bé Martins, Léo Martins (2) e Diogo Mota. Já para o conjunto de Matosinhos marcaram Joãozinho, Guilherme, Ramalho, Digão, PH e Rudi.

O jogo decisivo, onde o Buarcos procura um título inédito, realiza-se amanhã, pelas 13H00, e tem transmissão no Canal 11.

 

Autoria de:

redação as beiras

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

05 de setembro

Sam The Kid e Mundo Segundo na Festa das Latas de Coimbra a 1 de outubro
05 de setembro

Figueira da Foz consegue reforço de 4,5ME para unidades de saúde aprovadas pelo PRR
05 de setembro

Motociclista fica ferido com gravidade em colisão na via rápida em Taveiro
05 de setembro

Proteção Civil alerta para medidas preventivas nas áreas ardidas devido à chuva

Desporto

Desporto
05 de setembro às 18h21

AD Buarcos garante presença na final do Campeonato de Elite de futebol de praia

0 comentário(s)
Desporto
05 de setembro às 16h28

Vuelta: João Almeida ganha 13.ª etapa e aproxima-se do líder Vingegaard

0 comentário(s)
Desporto
05 de setembro às 12h22

Cinco contratações e o regresso de Krassimir no basquetebol da Académica

0 comentário(s)