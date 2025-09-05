AD Buarcos garante presença na final do Campeonato de Elite de futebol de praia

A AD Buarcos 2017 tornou-se, hoje, na primeira equipa finalista do Campeonato Nacional de Elite de Futebol Praia, ao vencer o Leixões, por 10-6. A formação da Figueira da Foz vai agora disputar o título com o vencedor do encontro entre Vila Flor e Sótão.

O emblema da Figueira da Foz selou a qualificação para a grande final, num jogo equilibrado mas apenas até ao último período. Apesar de andar quase sempre em desvantagem no marcador, o Leixões foi conseguindo esbater as diferenças de argumentos entre o 1.º e o 4.º classificado da 1.ª Fase.

Os golos do Buarcos foram apontados por André Lourenço (2), Diogo Catarino (3), Lucão, Bé Martins, Léo Martins (2) e Diogo Mota. Já para o conjunto de Matosinhos marcaram Joãozinho, Guilherme, Ramalho, Digão, PH e Rudi.

O jogo decisivo, onde o Buarcos procura um título inédito, realiza-se amanhã, pelas 13H00, e tem transmissão no Canal 11.