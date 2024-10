Acordo evita paralisação das AEC na zona urbana da Figueira da Foz

A Associação Tempos Brilhantes e os professores das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) no Agrupamento da Zona Urbana da Figueira da Foz chegaram a acordo nas questões contratuais e na segunda-feira já não vai haver paralisação das atividades.

Na sexta-feira, os professores tinham anunciado ao início da manhã que não iam ministrar aulas a partir de segunda-feira por não estarem ainda esclarecidas condições contratuais e que, nesse dia à tarde, 10 dos 19 técnicos já não iriam ministrar aulas.

A nova proposta de contrato de prestação de serviços da entidade contratante chegou durante o dia de sexta-feira e, nessa tarde, os técnicos acabaram por comparecer às aulas, contrariamente ao que tinham anunciado.

“Foram asseguradas todas as AEC e não houve qualquer paralisação dos professores que as dinamizam nas escolas básicas do Agrupamento da Zona Urbana da Figueira da Foz”, no distrito de Coimbra, disse à agência Lusa Elisabete Eufémia, presidente da Associação Tempos Brilhantes.

Segundo a responsável, “o interesse da associação é e sempre foi de resolução, mantendo uma comunicação positiva e colaborante entre todos”, embora tenha algumas condições das quais não pode abdicar.

“A nossa minuta dos contratos de prestação de serviços aplica-se a todos os profissionais que dinamizam as AEC e como tal, os seus termos têm em consideração que somos uma entidade certificada pela Norma NP4510:2015 e que as atividades se realizam de acordo com o previsto”, salientou Elisabete Eufémia.

Numa comunicação a que a agência Lusa teve acesso, os técnicos denunciavam que estavam a trabalhar sem contrato de trabalho desde setembro e que as várias minutas (quatro) apresentadas não refletiam as condições acordadas numa reunião realizada em 03 de outubro, dia seguinte a uma paralisação durante a tarde.

“A nossa associação está a implementar as atividades nos quatro Agrupamentos de Escolas da Figueira da Foz e esta questão [do contrato] apenas surgiu neste agrupamento”, frisou a presidente da Associação Tempos Brilhantes.

A responsável disse que foram efetuadas reuniões com os profissionais de todos os agrupamentos, “mantendo canais abertos de comunicação e prestando a garantia de que todos têm o nosso respeito e consideração”.

O Agrupamento da Zona Urbana da Figueira da Foz é frequentado por 974 alunos, distribuídos por 43 turmas em cinco estabelecimentos de ensino do 1.º ciclo, nos quais as AEC são ministradas ao longo de todo o horário escolar diário.