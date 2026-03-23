A presidente da Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz (ACIFF), Vitória Abreu, contactada pelo DIÁRIO AS BEIRAS, afirmou que a estrutura patronal está disponível para encontrar soluções para as luzes de Natal.

Na semana passada, o presidente da Câmara da Figueira da Foz, Santana Lopes, avançou que o município vai passar a investir menos na iluminação de Natal. Por outro lado, defendeu que a ACIFF e os comerciantes “podem e devem envolver-se mais” (ver edição do dia 20).

“Estamos disponíveis para vermos em que moldes poderá continuar a haver iluminação de Natal, porque é muito importante para o comércio tradicional. Estamos disponíveis para falar atempadamente em soluções, como sempre estivemos”, afirmou Vitória Abreu.

Se a associação vier a assumir ou a comparticipar o investimento na iluminação decorativa na época festiva, não será a primeira vez.

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