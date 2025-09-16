Um acidente ocorrido hoje à tarde, cerca das 18H00, está a condicionar a circulação no sentido Coimbra Viseu do Itinerário complementar 3 (IP3) em Souselas. Trata-se de um choque traseiro, que não provocou feridos, mas que ocorreu numa zona de faixa única no sentido Coimbra-Viseu, com separador de betão, o que impede a passagem de veículos pela berma. Há cerca de uma hora que se forma uma extensa fila de tráfego.