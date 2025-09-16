diario as beiras
Coimbra

Acidente sem feridos interrompeu o IP3 em Souselas

15 de setembro às 18 h59
0 comentário(s)
Trata-se de um embate traseiro que não provocou feridos

Um acidente ocorrido hoje à tarde, cerca das 18H00, está a condicionar a circulação no sentido Coimbra Viseu do Itinerário complementar 3 (IP3) em Souselas. Trata-se de um choque traseiro, que não provocou feridos, mas que ocorreu numa zona de faixa única no sentido Coimbra-Viseu, com separador de betão, o que impede a passagem de veículos pela berma. Há cerca de uma hora que se forma uma extensa fila de tráfego.

Autoria de:

António Rosado

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

15 de setembro

Novo sistema de acesso a cirurgias deve entrar em funcionamento em novembro
15 de setembro

Acidente sem feridos interrompeu o IP3 em Souselas
15 de setembro

Ginásio de luto por filha de Galamba Marques
15 de setembro

Acidente/Elevador: Fidelidade cria comissão independente para acompanhar indemnizações

Coimbra

CoimbraNacional
15 de setembro às 20h53

Novo sistema de acesso a cirurgias deve entrar em funcionamento em novembro

0 comentário(s)
Coimbra
15 de setembro às 18h59

Acidente sem feridos interrompeu o IP3 em Souselas

0 comentário(s)
Coimbra
15 de setembro às 10h16

Depois das segundas colocações ainda há 173 vagas na UC e 634 no Politécnico

0 comentário(s)