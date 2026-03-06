Um acidente rodoviário na Autoestrada 8, no concelho de Leiria, provocou hoje uma vítima mortal, disseram à agência Lusa fontes da Proteção Civil e da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Segundo fonte da GNR, o alerta para o acidente, no sentido sul-norte, ao quilómetro 120,900, chegou às autoridades às 06:56.

“Tratou-se de um despiste seguido de incêndio na viatura, que provocou a morte do condutor”, adiantou, referindo que o Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação do Comando Territorial de Leiria está a apurar as circunstâncias do sinistro.

O Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Leiria explicou que o acidente ocorreu na zona da Maceira, concelho de Leiria, tendo acorrido ao local também meios dos Bombeiros Voluntários de Pataias, Instituto Nacional de Emergência Médica, Cruz Vermelha Portuguesa e da empresa concessionária da autoestrada.