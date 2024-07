Acidente com trator provocou um morto no concelho de Gouveia

Um homem morreu na noite de ontem (sábado) em Vila Nova de Tazem, no concelho de Gouveia, na sequência de um acidente com um trator agrícola, informou hoje fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Guarda.

O alerta para o acidente foi dado às 21H40, tendo sido mobilizados para o local 19 elementos das corporações de bombeiros de Gouveia e de Vila Nova de Tazem, da GNR, da viatura de Suporte Imediato de Vida (VMER) de Seia e de uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (INEM)da Guarda. Fonte da Proteção Civil disse à agência Lusa que o alerta foi dado por um familiar da vítima, que estranhou a demora em regressar a casa. A vítima tinha 61 anos, segundo a mesma fonte.