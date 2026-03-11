diario as beiras
Cantanhede

Acidente aparatoso faz dois feridos em Cantanhede

10 de março de 2026 às 16 h46
Bombeiro Voluntários de Cantanhede

Dois homens, com 21 e 50 anos, ficaram ontem feridos, na sequência de um aparatoso acidente, na localidade de Sanguinheira, freguesia de Febres, concelho de Cantanhede.

Numa publicação na rede social Facebook, os Bombeiros Voluntários de Cantanhede (BVC) explicam que se tratou de um despiste de uma viatura ligeira, com os dois ocupantes a sofrerem ferimentos considerados ligeiros.

Segundo a corporação, uma das vítimas ficou encarcerada e foram “necessárias manobras de desencarceramento, para permitir a sua retirada do interior do veículo”.

José Armando Torres

