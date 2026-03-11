Dois homens, com 21 e 50 anos, ficaram ontem feridos, na sequência de um aparatoso acidente, na localidade de Sanguinheira, freguesia de Febres, concelho de Cantanhede.

Numa publicação na rede social Facebook, os Bombeiros Voluntários de Cantanhede (BVC) explicam que se tratou de um despiste de uma viatura ligeira, com os dois ocupantes a sofrerem ferimentos considerados ligeiros.

Segundo a corporação, uma das vítimas ficou encarcerada e foram “necessárias manobras de desencarceramento, para permitir a sua retirada do interior do veículo”.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (11/03/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS