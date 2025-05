Ação Médica da ULS de Coimbra assina compromisso para melhorar acesso a saúde

Mais de 60 diretores de serviço de ação médica da Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra assinaram Cartas de Compromisso, comprometendo-se com a melhoria do acesso a cuidados de saúde e a uma melhor utilização dos recursos disponíveis.

A ULS de Coimbra assinou na terça-feira as cartas de compromisso de contratualização interna com os seus serviços de ação médica, revelou hoje a ULS de Coimbra, num comunicado enviado à agência Lusa.

“Segue-se a contratualização com as unidades de cuidados de saúde primários”, adiantou.

Segundo a Unidade de Saúde, a ação prossegue a implementação do Plano Estratégico 2030 da instituição, estruturado em 125 ações, distribuídas por sete eixos de intervenção, com o objetivo de alcançar 30 objetivos estratégicos.

“Este plano ganha vida através do processo anual de contratualização realizado com a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde”, apontou.

Internamente, promove-se uma negociação participada de objetivos entre a administração, os departamentos, os serviços e as unidades.

“Este é um momento determinante para reforçar a colaboração e assegurar o alinhamento estratégico, fundamentais numa organização de saúde tão complexa” como a ULS de Coimbra, explicou o presidente do conselho de administração, Alexandre Lourenço.

Neste modelo em cascata, este processo permite operacionalizar o Sistema de Gestão e Avaliação do Desempenho, envolvendo os mais de 10 mil profissionais da instituição.