Académico de Viseu empresta Tomás Silva ao Oliveira do Hospital

O Académico de Viseu emprestou o médio Tomás Silva ao Oliveira do Hospital, da Liga 3, até ao final da temporada, informou hoje a SAD do clube beirão da II Liga portuguesa de futebol.

O atleta de 20 anos, natural de Seia, foi formado na Desportiva de São Romão, tendo ainda passado pelos escalões jovens do Nogueirense, até chegar aos sub-19 do Académico de Viseu em 2019.

Viria a fazer o percurso até à equipa sénior dos viseenses e na época de estreia alinhou em 15 partidas oficiais. Na época passada, jogou em mais 10 encontros pela formação principal.

Tomás Silva fica fora da apresentação do plantel do Académico de Viseu aos adeptos, marcado para as 19:45 de hoje, no Adro da Sé, em pleno centro histórico da cidade de Viriato.

Os viseenses jogam sábado em Arouca, frente a uma equipa da I Liga, no que será o último apronto dos comandados de Rui Ferreira antes do arranque da II Liga, agendado para 10 de agosto, no Fontelo, na receção do Desportivo de Chaves, pelas 18:00.