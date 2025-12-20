diario as beiras
Académica: Vencer para dar a todos um bom Natal

20 de dezembro de 2025 às 11 h54
Arquivo-Pedro Filipe Ramos

Com a chegada da época festiva, aproxima-se também o fim da primeira fase da Liga3. O objetivo mantém-se: vencer, garantir a presença no top4 e alcançar a fase de Apuramento de Campeão.
António Barbosa fez ontem a antevisão ao encontro, na Academia Briosa XXI. Questionado pelo DIÁRIO AS BEIRAS se a vitória seria uma boa prenda de Natal para os adeptos, o responsável disse que é isso que querem para os adeptos e para a equipa. “Queremos em particular para os jogadores, pela dedicação que têm”, confessou o responsável técnico.
O treinador dos estudantes admitiu que é um jogo importante para a Académica, mas que significa apenas “três pontos”. Olhando para o Lusitano de Évora, Barbosa considera que um resultado negativo pode ter um impacto diferente. “Acho que para o adversário será ainda mais importante porque há cada vez menos pontos para conquistar. Eu acho que é um passo muito importante, se conseguirmos a vitória e é a isso que nos vamos dedicar”.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (20/12/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Daniel Filipe Pereira

