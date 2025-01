Académica: “Vamos para ganhar num jogo que pode ser decisivo”

Três finais. A primeira joga-se já amanhã, com a Académica a deslocar-se às Caldas da Rainha, num jogo que pode ditar o desfecho final da Série B da Liga 3. Os estudantes estão no 2.º lugar e um resultado positivo pode ser fundamental para a passagem à fase de apuramento de campeão. O grande senão é que uma derrota pode ser prejudicial para as contas, e por isso o técnico da Briosa quer a equipa concentrada.

“É um jogo que pode ditar muita coisa. Estamos melhores posicionados na tabela, mas tudo pode mudar. É certo que é um desafio muito importante para o Caldas, mas também o é para nós. Vamos lá para vencer, respeitando sempre o adversário”, disse António Barbosa, que ontem fez a antevisão do jogo.

Caldas foi a última equipa a ganhar à Briosa

Pela frente estará o Caldas, a última equipa a vencer a Briosa esta temporada, em setembro de 2024. Na altura, no Estádio Cidade de Coimbra, por 3-2. Daí para a frente, com a chegada de António Barbosa, logo no jogo seguinte, os estudantes nunca mais sentiram o sabor da derrota.

