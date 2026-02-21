Académica: União, foco e ambição para o assalto a Belém
De volta à ação, a Briosa entra hoje, às 20H00, em campo frente ao Belenenses, em jogo da 3.ª ronda da fase de Apuramento de Campeão da Liga 3. Treinador da Académica antevê dificuldades no embate desta noite, em casa do Belenenses, mas promete uma equipa focada na conquista dos três pontos.
António Barbosa não esconde que a equipa viveu um período de “inquietação” devido às alterações nas rotinas provocadas pelas cheias na academia. “O grupo, naturalmente, sentiu isto, até porque vínhamos de um momento muito bom, muito positivo, com boa dinâmica, mas aproveitou para trabalhar, dentro daquilo que era possível”, admite o treinador da Briosa.
Dentro das contrariedade o técnico acredita que até pode ter havido algo de positivo a retirar: “Acredito, sinceramente, que tudo isto foi um elemento de união do nosso grupo, porque foi preciso fazer mais e houve muita gente a fazer, e, por isso, [estamos] um bocadinho mais preparados, um bocadinho mais fortes e, seguramente, mais juntos”.
