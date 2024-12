Académica/SF abre portas a refugiados que vão em busca do sonho

A Académica/SF, através de um projeto, irá apoiar de 10 a 15 refugiados, satisfazendo os custos decorrentes da sua prática de futebol no clube de Coimbra. Para além da equipa conimbricense, são dez as entidades que contribuem para este projeto.

“Futebol com todos e para todos” é o nome do projeto solidário e inclusivo que visa a promoção da inclusão social de grupos sociais mais vulneráveis.

José Viterbo, coordenador da Académica/SF, explicou a iniciativa. “Temos vários atletas que treinam e fazem o seu dia-a-dia connosco. Alguns têm imensas dificuldades para efetuar pagamentos de inscrição ou comprarem os seus equipamentos. A Académica irá abdicar de qualquer participação financeira das famílias desses refugiados e iremos ajudá-los no que conseguirmos”, começou por dizer ontem no âmbito de um jantar de Natal do clube.

