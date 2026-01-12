diario as beiras
Académica recebe Amora no domingo

12 de janeiro de 2026 às 19 h34
FPF

O duelo entre a Académica e o Amora realiza-se no domingo, pelas 17H00, no Estádio Cidade de Coimbra. O jogo respeita à 17.ª e penúltima jornada da 1.ª fase da série B da Liga 3.

Inicialmente agendado para sábado, o jogo teve de ser remarcado em virtude do sucedido no encontro deste domingo, na Covilhã, onde o duelo dos estudantes diante do Sp. Covilhã foi interrompido devido ao nevoeiro, com a segunda parte a ser realizada na quarta-feira, pelas 15H00.

Recorde-se que a Académica encontra-se em desvantagem, por 1-0, fruto de um golo de André Liberal, aos 28 minutos.

Autoria de:

redação Diário as Beiras

