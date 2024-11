Académica perde em Coimbra, ao intervalo, com O. Hospital

Académica e O. Hospital jogam, a esta hora, para a jornada 12 da Liga 3. Ao intervalo, a equipa visitante vai vencendo (1-0), com golo de Mairlon Oliveira à passagem do minuto 17, naquele que foi o único remate enquadrado que fez, em toda a primeira metade.

A formação visitante entrou no Estádio Cidade de Coimbra no 8.º lugar, com cinco pontos a menos do que a Académica (3.ª classificada), mas está a conseguir contrariar o maior domínio dos estudantes.